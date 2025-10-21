Raus aus den AchtzigernJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 7: Raus aus den Achtzigern
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Chris und Megan haben ein Haus gekauft, doch der Stil aus den 1980er Jahren gefällt ihnen nicht. Um Geld zu sparen, wollten sie die Renovierung selbst durchführen, doch schließlich entscheiden sie sich, Nate und Jeremiah zu kontaktieren. Im großen Wohn- und Essbereich ersetzen die Profis den Teppichboden durch Parkett. Auch die Küche wird modernisiert und verschönert. Die neuen Möbel werten das gesamte Haus auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH