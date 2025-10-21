Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 7vom 21.10.2025
43 Min.Ab 6

Chris und Megan haben ein Haus gekauft, doch der Stil aus den 1980er Jahren gefällt ihnen nicht. Um Geld zu sparen, wollten sie die Renovierung selbst durchführen, doch schließlich entscheiden sie sich, Nate und Jeremiah zu kontaktieren. Im großen Wohn- und Essbereich ersetzen die Profis den Teppichboden durch Parkett. Auch die Küche wird modernisiert und verschönert. Die neuen Möbel werten das gesamte Haus auf.

sixx
