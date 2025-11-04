Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Ein Raum voller Liebe

sixxStaffel 2Folge 5vom 04.11.2025
Ein Raum voller Liebe

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 5: Ein Raum voller Liebe

45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Nate und Jeremiah renovieren das Gemeinschaftszimmer in einem Obdachlosenheim für Jugendliche. Die Profis wollen den tristen und dunklen Raum in ein gemütliches und sicheres Zimmer verwandeln. Die Handwerker erneuern den Boden und streichen die Wände in einem hellen Farbton. Ein großes Problem des Raumes war die fehlende Sitzmöglichkeit für alle. Deshalb werden viele Sessel, Sofas und Stühle platziert, damit sich jeder in dem Zimmer aufhalten kann.

