Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Mid-Century vom Feinsten

sixxStaffel 2Folge 8vom 05.11.2025
Mid-Century vom Feinsten

Mid-Century vom FeinstenJetzt kostenlos streamen

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 8: Mid-Century vom Feinsten

44 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Missy und Darren bitten Nate und Jeremiah, ihre Küche zu renovieren. Viele Geräte funktionieren nicht, der Fliesenboden ist kaputt, und die Familie fühlt sich beim Kochen nicht wohl. Die Profis modernisieren und verschönern den gesamten Raum. Alle Schränke werden maßangefertigt und passen farblich zu dem großen Esstisch, der neben der Küche platziert wird. Zudem richten die Handwerker eine kleine Lounge zum Entspannen ein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
sixx
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Alle 2 Staffeln und Folgen