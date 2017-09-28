Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 28.09.2017: Wasserschaden mit Happy End
45 Min.Folge vom 28.09.2017
Azadeh und Moshen sind vor Angst wie gelähmt, als bei ihrer 13-jährigen Tochter Isabella Krebs diagnostiziert wird. Nach einer längeren Therapie kehrt die Familie nachhause zurück und findet ihr Eigenheim verwüstet vor: Ein geplatzter Spülkasten hat alles überschwemmt und den Großteil ihres Besitzes zerstört. Aus Angst vor Schimmel und Bakterien lassen sie das Haus entkernen und ziehen in eine Mietwohnung, damit Isabella die Krebstherapie fortsetzen kann. Das Mädchen ist inzwischen geheilt und würde so gerne ins Haus ihrer Kindheit zurückziehen, doch das ist noch immer ein Desaster. Werden Nate und Jeremiah der Familie beim Wiederaufbau helfen können?
