Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 24.03.2019: Das Ende des Albtraums
44 Min.Folge vom 24.03.2019
Jean und Shawn McCabe leben seit 39 Jahren im selben Haus. Vor 16 Jahren heuerten sie eine Firma an, um ein Studio für Tochter Megan anzubauen und ein offenes Wohnkonzept zu realisieren. Leider sprang ihr Dienstleister ab und ließ sie mit einer Baustelle zurück. Shawn heuerte andere Leute an, doch auch die erfüllten den Auftrag nicht. Irgendwann hatte das Paar genug und lebt nun seit 16 Jahren ohne Küche oder richtige Böden! Da das Haus gefährliche Stolperstellen birgt, kann Shawn seinen alten Vater nicht einladen. Auch ihr einziger Enkel war noch nie im Haus, weil es zu unsicher ist. Nate und Jeremiah sollen den chaotischen Zuständen endlich ein Ende bereiten.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.