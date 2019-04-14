Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

HGTVFolge vom 14.04.2019
45 Min.Folge vom 14.04.2019

Do-it-yourself liegt im Trend, denn es spart viel Geld. Aber Selberbasteln kann auch zur Falle werden - wie man bei Peggy Burbank aus Kalifornien sieht. Die Schauspielerin hat ihr Haus vor sechs Jahren gekauft, doch das Bad war feucht, alles fing an zu bröckeln - und Peggy bekam nur schlechte Handwerker. Also beschloss sie, das Bad selbst zu reparieren und außerdem verschiedene Arbeiten im Wohn- und Schlafzimmer durchzuführen. Mit dem Ergebnis, dass alles nur halb fertig ist und ihr Freund Jonathan die chaotische Dauerbaustelle kaum mehr betreten will. Auch Peggy ist mit den Nerven inzwischen am Ende und hofft auf die Unterstützung der Renovierungs-Gurus.

