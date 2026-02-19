Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Happy Hour in der Lounge

sixxStaffel 1Folge 3vom 19.02.2026
Happy Hour in der Lounge

Happy Hour in der LoungeJetzt kostenlos streamen

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 3: Happy Hour in der Lounge

44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6

Alex und Tom haben ein Haus geerbt, das seit dem Bau im Jahr 1936 nicht renoviert wurde. Das Paar ist überfordert und bittet Nate und Jeremiah um Hilfe. Die Handwerker reparieren alle großen Schäden, erneuern die Böden und streichen die Wände im Wohnzimmer in einem Braunton. Zudem wird die Küche vergrößert und modernisiert. Gleich daneben richten die Profis ein schickes, grünes Esszimmer ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
sixx
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Alle 1 Staffeln und Folgen