Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Eine Oase der Ruhe

sixxStaffel 1Folge 8vom 23.02.2026
Eine Oase der Ruhe

Folge 8: Eine Oase der Ruhe

43 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6

Allan und Janelle haben mit dem Umbau ihres Hauses begonnen, doch dann wurde die junge Frau schwanger, und zudem wurden viele Dinge von der Baustelle gestohlen. Das Paar ist verzweifelt und benötigt dringend Hilfe von Jeremiah und Nate. Die Profis verwandeln den Rohbau in ein richtiges Zuhause. Nach dem Einbau der Wände erneuern die Handwerker die Böden. Aus dem großen, offenen Raum entsteht eine Küche sowie ein Wohn- und Essbereich.

