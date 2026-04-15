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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Mit Schwung ins Glück

sixxStaffel 2Folge 2vom 15.04.2026
Mit Schwung ins Glück

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 2: Mit Schwung ins Glück

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6

Lalo und Jadson sind vor einem halben Jahr in ihr neues Haus gezogen. Doch das Paar kommt mit der Renovierung nicht weiter und bittet Nate und Jeremiah um Hilfe. Die Profis bauen den Eingangsbereich in ein gemütliches Empfangszimmer um. Das Wohnzimmer, das derzeit nur aus dunklen Holzbalken besteht, wird komplett verändert. Es entsteht ein Ort, an dem die ganze Familie Zeit verbringen kann. Über dem Wohnraum wird ein Platz zum Spielen für die Kinder geschaffen.

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