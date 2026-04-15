Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 2: Mit Schwung ins Glück
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Lalo und Jadson sind vor einem halben Jahr in ihr neues Haus gezogen. Doch das Paar kommt mit der Renovierung nicht weiter und bittet Nate und Jeremiah um Hilfe. Die Profis bauen den Eingangsbereich in ein gemütliches Empfangszimmer um. Das Wohnzimmer, das derzeit nur aus dunklen Holzbalken besteht, wird komplett verändert. Es entsteht ein Ort, an dem die ganze Familie Zeit verbringen kann. Über dem Wohnraum wird ein Platz zum Spielen für die Kinder geschaffen.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen