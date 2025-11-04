Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Familienglück

sixxStaffel 2Folge 6vom 04.11.2025
Familienglück

FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 6: Familienglück

45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Jim und Shawn haben gespart, um ihre Küche renovieren zu können. Allerdings können sie den Umbau nicht allein bewältigen, weshalb sie Nate und Jeremiah um Hilfe bitten. Die Profis entfernen einige Wände, um einen großen Wohn- und Essbereich zu schaffen. Die Küche kann durch den entstandenen Raum ebenfalls vergrößert werden. Neue und breitere Fenster lassen mehr Tageslicht herein, und die hellen Schränke lassen den Raum ebenfalls heller wirken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
sixx
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Alle 1 Staffeln und Folgen