Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 1: Souterrain des Grauens
44 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 6
Bei ihrem 30. Klassentreffen verlieben sich Anna und Albert ineinander. Kurz darauf finden die beiden ein renovierungsbedürftiges Häuschen, das sie in ihr Traumhaus verwandeln wollen. Doch nach drei Jahren ist das Paar kaum vorangekommen, weshalb Nate und Jeremiah zur Hilfe eilen. Die Umbau-Profis verwandeln das heruntergekommene Haus in ein gemütliches Zuhause.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
