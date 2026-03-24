Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 5: Abenteuer Farbe
45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6
Edgar und Theresa leben unter belastenden Zuständen: Durch die schlechte Luftzirkulation bildet sich Schimmel, in den Kinderzimmern ist es entweder zu heiß oder zu kalt, und die hohe Luftfeuchtigkeit bereitet der Familie Schwierigkeiten beim Atmen. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zu Hilfe. Die Profis bauen zusätzliche Fenster in die Räume ein, erneuern die Böden und verschönern die Wände.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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