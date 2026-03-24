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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Abenteuer Farbe

sixxStaffel 3Folge 5vom 24.03.2026
Abenteuer Farbe

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 5: Abenteuer Farbe

45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Edgar und Theresa leben unter belastenden Zuständen: Durch die schlechte Luftzirkulation bildet sich Schimmel, in den Kinderzimmern ist es entweder zu heiß oder zu kalt, und die hohe Luftfeuchtigkeit bereitet der Familie Schwierigkeiten beim Atmen. Nate und Jeremiah eilen dem Paar zu Hilfe. Die Profis bauen zusätzliche Fenster in die Räume ein, erneuern die Böden und verschönern die Wände.

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