Ein Chalet in KalifornienJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 6: Ein Chalet in Kalifornien
45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6
Shea und Andy wollen seit acht Jahren einen Anbau an ihr Haus anbringen, doch das Vorhaben hat lediglich viel Chaos hinterlassen. Nate und Jeremiah machen sich an die Arbeit und vervollständigen den geplanten Anbau. Zudem modernisieren sie die Küche und verschönern das Ess- und Wohnzimmer. Doch während des Umbaus finden die Handwerker Asbest in den Wänden, was die Renovierungskosten in die Höhe treibt.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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