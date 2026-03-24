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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Ein Chalet in Kalifornien

sixxStaffel 3Folge 6vom 24.03.2026
Ein Chalet in Kalifornien

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 6: Ein Chalet in Kalifornien

45 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Shea und Andy wollen seit acht Jahren einen Anbau an ihr Haus anbringen, doch das Vorhaben hat lediglich viel Chaos hinterlassen. Nate und Jeremiah machen sich an die Arbeit und vervollständigen den geplanten Anbau. Zudem modernisieren sie die Küche und verschönern das Ess- und Wohnzimmer. Doch während des Umbaus finden die Handwerker Asbest in den Wänden, was die Renovierungskosten in die Höhe treibt.

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