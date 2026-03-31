Große Lage, kleines HausJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 7: Große Lage, kleines Haus
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6
Brandy und Steve haben ihr Haus wegen der guten Lage gekauft. Doch dem Paar war nicht bewusst, wie viel Arbeit sie in die Renovierung stecken müssen. Jeremiah und Nate eilen der Familie zu Hilfe und wollen die kleine Küche vergrößern. Dafür reißen die Profis einige Wände heraus und verwandeln die kleinen Räume in einen offenen Wohn- und Essbereich.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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