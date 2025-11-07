School of Champions (1/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 2
Folge 11: School of Champions (1/8)
In der ersten Folge beginnen die Jung-Athleten und -Athletinnen des zweiten Jahrgangs das Wintertrimester mit der Formulierung ihrer Saisonziele. Die Trainer Franziska (Josephine Ehlert) und Veighofer (Simon Hatzl) verfolgen komplett unterschiedliche Ansätze. Dani (Emilia Warenski) macht ehrgeizige Versprechungen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten, während Lucas (Mikka Forcher) Familie in Schwierigkeiten steckt. Die erste Party der Saison sorgt für Unruhe und endet für einige unerwartet. Nawal (Luna Mwezi), die von einem internationalen Training zurückkehrt, fühlt sich von Dani und Solenn (Marie Theres Müller) ausgeschlossen. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick