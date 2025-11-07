Zum Inhalt springenBarrierefrei
School of Champions Staffel 2

Staffel 1Folge 12vom 07.11.2025
Folge 12: School of Champions (2/8)

45 Min.Folge vom 07.11.2025

Veighofer (Simon Hatzl) beginnt mit intensivem Training für sein „Speedteam“ und verlangt bedingungslosen Gehorsam. Georg (Moritz Uhl) gesteht Nikki (Imre Lichtenberger) seine Homosexualität, was nach einem Missverständnis mit Bobby (David-Joel Oberholzer) zu einem Streit führt. Veighofer festigt seine Machtposition durch verbale Gewalt und Handgreiflichkeiten. Georg hat sein erstes Date mit Oscar (Langston Uibel), während Veighofer weiter die Konkurrenz unter den Athletinnen und Athleten anheizt. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo

