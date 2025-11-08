School of Champions (3/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 2
Folge 13: School of Champions (3/8)
Im Riesentorlauf stehen erstmals FIS-Punkte auf dem Spiel. Veighofer (Simon Hatzl) fordert Dani (Emilia Warenski) auf, ihre Ernährung zu optimieren. Luca (Mikka Forcher) verkauft seine Skier, um seine Familie zu unterstützen. Nach enttäuschenden Läufen der Männer verstärkt Veighofer den Konkurrenzdruck. Nawal (Luna Mwezi) darf beim Weltcup mitfahren, und Georg (Moritz Uhl) hat ein Date mit Oscar (Langston Uibel). Franziska (Josephine Ehlert) will ihr Kind in München bekommen und plant, die Akademie zu verlassen, während Luca weiter versucht, seine Familie finanziell zu entlasten. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
