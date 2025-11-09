Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
School of Champions Staffel 2

School of Champions (5/8)

ORF1Staffel 1Folge 5vom 09.11.2025
School of Champions (5/8)

School of Champions (5/8)Jetzt kostenlos streamen

School of Champions Staffel 2

Folge 5: School of Champions (5/8)

45 Min.Folge vom 09.11.2025

Mark (Jakob Seeböck) wird beurlaubt und Veighofer (Simon Hatzl) übernimmt die Schulleitung. Edda (Stephanie Japp) konfrontiert ihn wegen seines Verhaltens gegenüber Nawal (Luna Mwezi). Lucas (Mikka Forcher) Eltern bemerken seine finanziellen Zuwendungen. Beim Weltcuprennen hat Nawal Rückenschmerzen und muss ihren Lauf abbrechen. Veighofers Manipulation wird offensichtlicher, während sein Einfluss auf die Startplatzvergabe für Missgunst unter den Schülerinnen und Schülern sorgt. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

School of Champions Staffel 2
ORF1
School of Champions Staffel 2

School of Champions Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen