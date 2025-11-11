Zum Inhalt springenBarrierefrei
School of Champions Staffel 2

School of Champions (6/8)

ORF1Staffel 1Folge 6vom 11.11.2025
45 Min.Folge vom 11.11.2025

Ein Schneesturm führt dazu, dass Steffi (Anna Thunhart) und Nikki (Imre Lichtenberger) vermisst werden. Veighofers Speedteam kehrt in eine Hütte ein, wo Oscar (Langston Uibel) arbeitet. Dani (Emilia Warenski) beginnt eine eigene Suche nach den Vermissten. Und auch Karl (Thomas Mraz) und Mark starten los und bringen sich in Lebensgefahr. Nikki und Steffi werden mit Erfrierungen ins Krankenhaus gebracht. Dani besucht Nawal, die nach ihrem Bandscheibenvorfall im Krankenhaus liegt. Sie sprechen über ihre Ängste und Veighofers Einfluss, was Dani erkennen lässt, wie sehr sie unter seinem Druck leidet. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm

