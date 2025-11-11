School of Champions (7/8)Jetzt kostenlos streamen
Dani (Emilia Warenski) überwindet ihre Angst und springt erstmals allein von der großen Schanze. Sie fährt mit vollem Risiko, was Veighofers (Simon Hatzl) Missfallen erregt. Er droht, sie von der Liste zu streichen, während seine Übergriffe den Druck auf die Schüler erhöhen. Luca (Mikka Forcher) lädt Dani zu einem Abendessen ein, doch die Polizei stört die Familie Rossi am Morgen. Die Rivalität zwischen Bobby (David-Joel Oberholzer) und Georg (Moritz Uhl) eskaliert, was Veighofer zwingt, einzugreifen. Die Schülerinnen und Schüler beschließen, gegen Veighofer vorzugehen. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl, Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm
