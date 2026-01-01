School of Champions (2/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 3: School of Champions (2/8)
Die Ski-Akademie steht vor dem endgültigen Aus – und für die Schüler scheint ihre Karriere zu enden, bevor sie richtig begonnen hat. Mark übernimmt notgedrungen das Training und merkt dabei, dass ihm die Arbeit auf der Piste mehr liegt als der Posten hinter dem Schreibtisch. Dani zweifelt an ihrer Protestaktion und fragt sich, ob sie Mitschuld an der Schließung trägt, während die Rivalität mit Solenn im Training eskaliert. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag kippt auch privat die Stimmung – ein Streit mit Luca spitzt sich dramatisch zu. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Dominik Hartl und Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
