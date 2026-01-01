Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
School of Champions Staffel 3

School of Champions (3/8)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 01.01.2026
School of Champions (3/8)

School of Champions (3/8)Jetzt kostenlos streamen

School of Champions Staffel 3

Folge 3: School of Champions (3/8)

45 Min.Folge vom 01.01.2026

Bei der Jugend-WM wollen die Schüler ihren Plan gegen Veighofer umsetzten – doch ein Verrat bringt alles ins Wanken. Trotz Eddas Warnungen vor einem Boykott bleibt Dani stur, während der Druck auf alle wächst. Am Ende bricht sie den gemeinsamen Plan – und stellt die entscheidende Frage: Können sie sich wirklich gegen Veighofer und die toxischen Strukturen behaupten? Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

School of Champions Staffel 3
ORF1
School of Champions Staffel 3

School of Champions Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen