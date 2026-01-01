School of Champions (4/8)Jetzt kostenlos streamen
Mit dem Start der Umbauarbeiten müssen die Schüler die Ski-Akademie endgültig verlassen. An Feiern denkt eigentlich niemand, doch Georgs längst geplantes Electro-Festival wird zur Abriss-Party am Rand des Abgrunds. Dort reiht sich eine Hiobsbotschaft an die nächste: Georg erlebt ein bitteres Gespräch mit seiner Agentin, Nikki erfährt von schweren Konsequenzen nach seinem Trainingssturz, Nawal gerät in Kontakt mit verbotenen Substanzen – und schließlich taucht völlig unerwartet jemand auf, der alles verändert. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
