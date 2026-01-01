School of Champions (8/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 8: School of Champions (8/8)
Es geht um jeden Punkt und um jedes Rennen, doch die Chancen stehen schlecht: Luca wird auf der Polizeiwache festgehalten. Währenddessen bereitet sich das Team auf das Finale vor, doch die Unruhe wächst. Nikki bekommt eine überraschende Chance – und verlässt das Team kurzfristig. Solenn und Dani treten im Finale gegeneinander an – ein emotionales Duell. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
