School of Champions (1/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 17: School of Champions (1/8)
Ein Jahrgang an einer Ski-Akademie, einer Kaderschmiede von internationalem Ruf mit Absolventen, die regelmäßig den Profi-Ski-Sport dominieren. Doch der Weg an die Spitze ist eisig – auch abseits der Piste. Inhalt: Dani (Emilia Warenski) will unbedingt an die renommierte Ski-Akademie Gastein, weil sie für den Skisport brennt und um einer Zukunft auf dem elterlichen Bauernhof zu entfliehen. Dafür erschummelt sie sich sogar den Platz ihrer Schwester (Anna Thunhart), die eigentlich die bessere Skifahrerin ist. Das Schuljahr beginnt und Dani muss jetzt beweisen, dass sie den sportlichen und mentalen Herausforderungen des beinharten Aufnahmeprozederes gewachsen ist. Laufen, Schwimmen, medizinische Tests, schließlich das finale Aufnahme-Rennen. Jede und jeder der Bewerberinnen und Bewerber gibt alles, um einen der zehn begehrten Plätze zu bekommen. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Dominik Hartl Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
