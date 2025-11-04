School of Champions (5/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 21: School of Champions (5/8)
Mark Auer (Jakob Seeböck) muss als Leiter der Schule und ehemaliges Ski-Ass stets als großes Vorbild auftreten. Dabei ist er von allem konstant überfordert. Von dem Verhältnis mit seiner Cheftrainerin Franziska Huber (Josephine Ehlert), über die schwierige Beziehung zu seinem Sohn Nikki (Imre Lichtenberger) und die finanzielle Last bis hin zum sozialen Druck aus dem Dorf wegen des verstorbenen Schülers. Ein Imageproblem, das der Schule bereits alle Sponsoren gekostet hat. Als die letzte Hoffnung zur finanziellen Rettung der Schule dann auch noch ausgerechnet Marks Ex-Frau Edda (Stephanie Japp) und ihre nachhaltige Skibekleidungs-Firma ist, muss Mark anfangen, Entscheidungen zu treffen. Solange sich Mark nicht auf die Beine stellt, füllt Helmut Schiesstl (Gregor Seberg), der Haupteigentümer der Schule, dieses Vakuum mit alten Haudegen wie dem Trainer Stefan Veighofer (Simon Hatzl). Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Johanna Moder Drehbuch: Samuel R. Schultschik Schauspieler: Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Gisela Salcher (Anita Strobl) Thomas Mraz (Karl Strobl) Ferdinand Seebacher (Michi) Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
