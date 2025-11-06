School of Champions (7/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 23: School of Champions (7/8)
Georg (Moritz Uhl) ist auf den ersten Blick ein talentierter und ehrgeiziger Skifahrer. Eigentlich sollte ihm auf dem Weg an die Spitze des Skisports nichts im Weg stehen. Aber schon bald merkt Georg, dass seine Ambitionen nicht ihm selbst, sondern dem komplizierten Verhältnis zu seinem Vater geschuldet sind. Dass ihm der neue Trainer genauso die kalte Schulter zeigt wie sein Vater verärgert ihn sehr. Als Nikki (Imre Lichtenberger) von Nawal (Luna Mwezi) erfährt, dass Veighofer (Simon Hatzl) bei ihr eine Grenze überschritten hat, will er sie rächen und fragt Georg dabei um Hilfe. Georg steht seinem Freund gerne zu Seite, doch bei dem nächtlichen Überfall auf den Trainer brechen die unterdrückten Aggressionen aus Georg heraus und bringen beide Jungs in große Gefahr. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Johanna Moder Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
