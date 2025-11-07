School of Champions (8/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 24: School of Champions (8/8)
Dani (Emilia Warenski) schafft es schließlich, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen. Nawal wird Erste, zahlt dafür aber einen teuren Preis. Nikki und Georg kommen nochmal glimpflich aus der Nummer mit Veighofer heraus und Nikki schafft es, die Wahrheit um den verstorbenen Paul (Nikolaus Lessky) ans Licht zu bringen und sich mit Mark (Jakob Seeböck) auszusprechen. Doch die Zukunft der Schule hängt nicht nur an den Schülern. Schiesstl (Gregor Seberg), der Chef der lokalen Bergbahnen und Gasteiner Urgestein, zieht seit jeher die Fäden hinter der Schule. Seinen Job macht er mit Handschlagqualität und alten Seilschaften. Er hält dabei aber lieber an alten Mitteln fest und steht genau deshalb der Akademie im Weg. Als er realisiert, dass er selbst das Problem und die Lösung ist, trifft er eine einschneidende Entscheidung. Mittelfristig kann er damit den Erhalt der Schule sichern, doch auch im nächsten Jahr bleibt es für die Schule und den neu zusammengerückten Jahrgang spannend. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Johanna Moder Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick