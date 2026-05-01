Schottische Inseln mit Ben Fogle
Folge 1: Innere Hebriden
59 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Ben erkundet die alten Seewege der Inneren Hebriden. Er besucht Iona, die Wiege des Christentums, nach der er seine Tochter benannt hat, und erfährt, wie Columbas Erbe die Menschen heute inspiriert.
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Schottische Inseln mit Ben Fogle
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Tern Television