Schottische Inseln mit Ben Fogle
Folge 4: Shetland
60 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Auf den Shetlandinseln trifft Ben einen Heiden, eine Nonne, die ein abgelegenes Klosterleben führt, und ein Paar, das nach einem Leben als Hippies zum Christentum überging.
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Schottische Inseln mit Ben Fogle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Religion
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Tern Television