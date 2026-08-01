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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Isles of Wind - Orkney

xploreStaffel 2Folge 3vom 01.08.2026
Isles of Wind - Orkney

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Schottische Inseln mit Ben Fogle

Folge 3: Isles of Wind - Orkney

59 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Ben Fogle macht sich auf den Weg zu den Orkneyinseln, um das Erbe des nordischen Christentums zu erforschen und herauszufinden, wie diese Inseln als moderne Pilgerorte Zeit und Raum bieten.

Weitere Folgen in Staffel 2

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Schottische Inseln mit Ben Fogle
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