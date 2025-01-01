Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kabel EinsStaffel 2Folge 15
Folge 15: Nicht lang schnacken, sondern einfach mal machen!

62 Min.

Heute treten zwei Paare im Duell um den schönsten Außenbereich gegeneinander an. Julia (33) und Marcel (37) aus Mühlheim wollen für sich und ihre Kinder endlich eine gemütliche Sommer-Oase schaffen, denn ihre aktuelle Terrasse ist bereits marode. Julia (24) und Benedikt (25) aus Troisdorf hingegen wollen ihr rund 20 Jahre altes Gartenhaus abreißen und anschließend erneuern. Terrasse gegen Gartenhaus - welches Paar kann am Ende überzeugen?

