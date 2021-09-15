Schlafzimmer-Battle: Wer heimwerkt sich zum romantischeren Rückzugsort?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 13: Schlafzimmer-Battle: Wer heimwerkt sich zum romantischeren Rückzugsort?
Folge vom 15.09.2021
Im heutigen Duell wollen zwei verliebte Paare ihr Schlafzimmer zum romantischen Rückzugsort umgestalten. Dabei unterziehen sie sich einem der größten Pärchentests überhaupt: gemeinsam 36 Stunden Handwerken und das unter den kritischen Augen von Heimwerker-König Mark Kühler. Wer wird am Ende den Sieg holen? Anna und Oliver aus Essen oder Laura und Pierre aus Hamburg?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
