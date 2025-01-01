Fitnessparcours versus Showroom-Garage: DIY-LieblingsräumeJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 15: Fitnessparcours versus Showroom-Garage: DIY-Lieblingsräume
61 Min.Ab 12
Im heutigen Duell geht es um echte Männer(t)räume: ein Fitnessparcours gegen die Showroom-Garage. Sportskanonen gegen Tuningprofis. Beide Hobbyhandwerkerpaare müssen die Muskeln spielen lassen und Gas geben. Wer wird am Ende den Profi überzeugen - Mika und Rudi oder Rüdiger und Tanja?
