Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

DIY PS-Räume für Motorräder und Pferde

Kabel EinsStaffel 3Folge 19
Folge 19: DIY PS-Räume für Motorräder und Pferde

60 Min.Ab 12

Grollende Motoren gegen elegante Vierbeiner - im heutigen Wettkampf treten Julita und Larissa gegen Anita und Mathias im "Pferdestärken"-Heimwerker-Duell gegeneinander an. Welches Paar gibt so richtig Vollgas und kann so das Experten-Duo überzeugen?

Alle Staffeln im Überblick

