Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Vollprofis vs. Laien!

Kabel EinsStaffel 4Folge 19vom 27.05.2022
Folge 19: Vollprofis vs. Laien!

62 Min.Folge vom 27.05.2022Ab 12

Vollprofis vs. Laien im Heimwerkerduell! Wird es eine Überraschung geben? Mit Andreas und Thomas hat Profi Mark dieses Mal die Arbeit zweier selbständiger Handwerker zu beurteilen. Das Team will ein neues Zimmer für Andreas Sohnemann herrichten. Ihre Kontrahenten: Darleen und Onkel Bernd die ein Ankleidezimmer bauen wollen.

Kabel Eins
