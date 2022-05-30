Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Stylische Decken-Konstruktionen

Kabel EinsStaffel 4Folge 20vom 30.05.2022
Stylische Decken-Konstruktionen

Stylische Decken-Konstruktionen Jetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 20: Stylische Decken-Konstruktionen

62 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12

Ex-Partner Tom und Caro und Pärchen Alicia und Jimmy wollen ihre Decken aufpäppeln. Ein Sternhimmel, eine Trennwand und ein Weinregal aus einer Palette stehen unter anderem auf der To-do-Liste. Wer kann das Duell der Decken für sich entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen