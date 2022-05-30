Stylische Decken-Konstruktionen Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 20: Stylische Decken-Konstruktionen
62 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Ex-Partner Tom und Caro und Pärchen Alicia und Jimmy wollen ihre Decken aufpäppeln. Ein Sternhimmel, eine Trennwand und ein Weinregal aus einer Palette stehen unter anderem auf der To-do-Liste. Wer kann das Duell der Decken für sich entscheiden?
