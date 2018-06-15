Kleben, kleben, kleben oder doch lieber sägen?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 23: Kleben, kleben, kleben oder doch lieber sägen?
61 Min.Folge vom 15.06.2018
Diesmal treten Sandra (37) und Andreas (47) aus Münster-Sarmsheim und Melanie (42) und Christian (49) aus Mönchengladbach im Gartenduell gegeneinander an. Sandra und Andreas sind sehr sportlich, weshalb sie zuversichtlich sind, durch Ausdauer, Schnelligkeit und Genauigkeit locker ihr Ziel zu erreichen. Melanie und Christian hingegen haben sich vorgenommen, aus ihrem ungepflegten Garten eine Partyoase für Christians 50. Geburtstag zu erschaffen.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins