Schrille Nacht (1/7): Wir schenken heuer nichtsJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht 2
Folge 1: Schrille Nacht (1/7): Wir schenken heuer nichts
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Großvater Herbert möchte seiner Enkelin an Heiligabend eine besondere Freude machen. Doch der konsumkritische Lebensstil seines Sohnes stellt ihn vor ein Dilemma. Inhalt: Der verwitwete Großvater Herbert möchte seiner Enkelin Emily an Heiligabend eine besondere Freude machen. Doch der umweltbewusste und konsumkritische Lebensstil seines Sohnes Richard stellt ihn vor ein Dilemma. Mit leeren Händen erscheint Herbert beim Familienfest – während andere sich offenbar nicht ganz an das vereinbarte Motto gehalten haben. Besetzung: Karl Fischer, Amelie Voegtle, Markus Zett, Brigitta Kanyaro, Lukas Spisser Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
