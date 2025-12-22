Schrille Nacht (2/7): Going HomeJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht 2
Folge 2: Schrille Nacht (2/7): Going Home
Ein Flughafen, ein Schneesturm und zwei Fremde an Weihnachten: Während der Heimflug ausfällt, vertreiben sie sich die Zeit und merken, dass das perfekte Weihnachtsfest vielleicht nur eine Illusion ist. Inhalt: An einem verschneiten Weihnachtsabend kommen zwei Fremde am Flughafen ins Gespräch. Beide warten auf ihr Boarding, doch ein heftiger Schneesturm verzögert den Heimflug zum ersehnten Familienfest. Mit jeder Minute des Wartens wird das Gespräch persönlicher und schnell zeigt sich, dass das Weihnachtsfest zu Hause für beide nicht so harmonisch, festlich und freudvoll ist, wie es nach außen scheint. Besetzung: Julia Franz Richter und Thomas Prenn Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
