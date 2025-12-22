Schrille Nacht (4/7): Not Home, Not AloneJetzt kostenlos streamen
Dogsitterin Saya (Cat Jimenez) wollte eigentlich Weihnachten mit ihrer Familie auf den Philippinen verbringen. Doch ihre Chefs Valeria (Doris Schretzmayer) und Jonathan (Florian Horwath) haben andere Pläne: Sie wollen, dass Saya ihr Haus bewacht, während sie auf Urlaub sind. Als plötzlich jemand einbricht und Saya zudem entdeckt, dass ihre Geschenke nicht verschickt, sondern einfach weggeworfen wurden, steht sie vor einer schweren Wahl: Eigenschutz oder Rache an ihren Chefs? Besetzung: Cat Jimenez, Igor Karbus, Doris Schretzmayer und Florian Horwath Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
