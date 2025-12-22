Schrille Nacht (5/7): Das WeihnachtsquizJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht 2
Folge 5: Schrille Nacht (5/7): Das Weihnachtsquiz
Mathilde Eisenhut (Erika Mottl) kann es immer noch nicht fassen: Vor über 50 Jahren wurde ihr beim ORF-Weihnachtsquiz der sichere Sieg verweigert, obwohl sie die Finalfrage korrekt beantwortet hatte. Die Ungerechtigkeit lässt ihr bis heute keine Ruhe. Ihre Enkeltochter Anna (Fabia Matuschek) hat jedoch eine Idee für das perfekte Weihnachtsgeschenk: Sie findet den damaligen Quizmaster Paul Papp (Günter Tolar) und bittet ihn, noch einmal die Rollen des Quizmasters zu übernehmen. Kann Mathilde endlich die Gerechtigkeit bekommen, die ihr seit Jahrzehnten zusteht? Besetzung: Erika Mottl, Günter Tolar, Aglaia Szyszkowitz, Fabia Matuschek, Ulrike Zachhuber, Karim Rahoma, Friedrich Weissenbeck Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
