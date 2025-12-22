Schrille Nacht (6/7): Künstliche FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht 2
Folge 6: Schrille Nacht (6/7): Künstliche Freundschaft
Endlich Weihnachten ohne Stress: Scheidungsanwältin Anna hat genug von emotionalen Abgründen und will absolute Ruhe und Entspannung. Doch ein ausgesetzter KI-Lautsprecher bringt sie dazu, ihr Alleinsein zu hinterfragen. Inhalt: Endlich Weihnachten ohne Stress: Die Scheidungsanwältin Anna hat genug von emotionalen Abgründen, Konflikten und Erwartungen. Sie entscheidet sich bewusst für ein ruhiges, alleiniges Weihnachtsfest. Aber ist selbstgewähltes Alleinsein nicht doch irgendwie einsam? Mit dieser und anderen Fragen wird sie von einem ausgesetzten KI-Lautsprecher konfrontiert. Und die Antworten sind so komplex wie das Leben selbst. Besetzung: Marlene Hauser, Julia Mikusch, Mara Romei, Paloma Diego Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
