Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrille Nacht 2

Schrille Nacht (3/7): Null Komma Null

ORF1Staffel 2Folge 3vom 22.12.2025
Schrille Nacht (3/7): Null Komma Null

Schrille Nacht (3/7): Null Komma NullJetzt kostenlos streamen

Schrille Nacht 2

Folge 3: Schrille Nacht (3/7): Null Komma Null

13 Min.Folge vom 22.12.2025

Max (Marcel Mohab), Roland (Thomas Frank) und Christian (Aleksandar Petrovic) stürzen sich wie jedes Jahr in ein ausgelassenes Punsch-Abenteuer auf dem Weihnachtsmarkt. Doch dieses Mal läuft alles anders: Einer will nüchtern bleiben. Ohne ihre üblichen Drinks geraten die Freunde schnell an ihre Grenzen. Besetzung: Marcel Mohab, Thomas Frank, Aleksandar Petrovic Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schrille Nacht 2
ORF1
Schrille Nacht 2

Schrille Nacht 2

Alle 1 Staffeln und Folgen