Schrille Nacht (3/7): Null Komma NullJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht 2
Folge 3: Schrille Nacht (3/7): Null Komma Null
13 Min.Folge vom 22.12.2025
Max (Marcel Mohab), Roland (Thomas Frank) und Christian (Aleksandar Petrovic) stürzen sich wie jedes Jahr in ein ausgelassenes Punsch-Abenteuer auf dem Weihnachtsmarkt. Doch dieses Mal läuft alles anders: Einer will nüchtern bleiben. Ohne ihre üblichen Drinks geraten die Freunde schnell an ihre Grenzen. Besetzung: Marcel Mohab, Thomas Frank, Aleksandar Petrovic Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film/Flo Hanatschek
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrille Nacht 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0