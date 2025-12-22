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Schrille Nacht 2

Schrille Nacht (7/7): Einsame Seelen

ORF1Staffel 2Folge 7vom 22.12.2025
Schrille Nacht (7/7): Einsame Seelen

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Schrille Nacht 2

Folge 7: Schrille Nacht (7/7): Einsame Seelen

14 Min.Folge vom 22.12.2025

Pater Ramson verbringt den Heiligen Abend alleine in seiner bescheidenen Wohnung. Die Einladung zum Weihnachtsfest der "einsamen Seelen" kommt ihm da gerade recht. Doch bei der Feier geht es wenig besinnlich zu... Inhalt: Pater Ramson verbringt den Heiligen Abend allein in seiner bescheidenen Wohnung. Doch warum soll gerade ein Pfarrer zu Weihnachten allein sein? Umso gelegener kommt die Einladung zum Fest der "einsamen Seelen". Doch statt besinnlicher Stimmung erwartet ihn eine chaotische Weihnachtsfeier voller Konflikte und ungeahnter Spannungen. Besetzung: David Wurawa, Paul Winkler, Simon Frühwirth, Philisha Conditioner, Grazia Patricia, Onur Poyraz, Kari Rakkola Regie: Mirjam Unger, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi Drehbuch: Paul Ploberger, Alexander Reinberg, Sigrid Neudecker, Sophia Schiller, Johannes Huth, Mischa Zickler, Sophia Sixta, Ricarda Ecker Bildquelle: ORF/Golden Girls Film

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