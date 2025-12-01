Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brückendesaster und Senklöcher

Brückendesaster und SenklöcherJetzt kostenlos streamen

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Folge 1: Brückendesaster und Senklöcher

60 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Als in Holland eine alte Brücke ersetzt werden soll, geschieht ein Desaster aufgrund von starken Windböen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Kabel Eins Doku

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Alle 1 Staffeln und Folgen