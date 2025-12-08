Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Tückische Glasbrücken

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 08.12.2025
Tückische Glasbrücken

Tückische GlasbrückenJetzt kostenlos streamen

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Folge 3: Tückische Glasbrücken

59 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Glas ist ein extrem vielseitiges Material und in der Baubranche sehr beliebt. Eine tückische Glasbrücke zeigt jedoch auch die Nachteile des Baustoffs.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Kabel Eins Doku
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Alle 1 Staffeln und Folgen