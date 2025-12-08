Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite KräneJetzt kostenlos streamen
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Folge 4: Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite Kräne
60 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Kräne sind im modernen Städtebau nicht mehr wegzudenken. Sie leisten viel, doch wehe sie versagen. In der Rubrik "Die größten Baukatastrophen der Geschichte" geht es heute um den schiefen Turm von Pisa.
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:CA, 2020
Copyrights:© ZDF Studios GmbH