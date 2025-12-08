Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite Kräne

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 08.12.2025
Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite Kräne

Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite KräneJetzt kostenlos streamen

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Folge 4: Gefährliche Rolltreppen und hilfsbereite Kräne

60 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Kräne sind im modernen Städtebau nicht mehr wegzudenken. Sie leisten viel, doch wehe sie versagen. In der Rubrik "Die größten Baukatastrophen der Geschichte" geht es heute um den schiefen Turm von Pisa.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Kabel Eins Doku
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Alle 1 Staffeln und Folgen