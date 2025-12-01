Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 15.12.2025
60 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Heute werden die Kühltürme eines Kraftwerks in Großbritannien vom Netz genommen. Die Aktion geht jedoch nicht ohne Probleme von statten.

