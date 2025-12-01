Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Folge 7: Antike Betonmischer
59 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Wie wurde früher Beton hergestellt? Und wie kommt es, dass so viele antike Betonstrukturen noch stehen, während so viele kürzlich errichtete in sich zusammenfallen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH